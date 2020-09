الجيش يعلن القضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي في شمال افريقيا

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم

الأربعاء، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في شمال أفريقيا في عملية أمنية يوم

الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الحالي في حي عبدالكافي بمدينة سبها.

وأوضح المسماري في بيان عبر موقع التواصل

الاجتماعي، أنه إلحاقا للمؤتمر الصحفي الاستثنائي الذي عقد يوم الثلاثاء 15 سبتمبر،

والذي أعلن فيه القضاء على خلية ارهابية تتكون من قادة تنظيم داعش الإرهابي في حي

عبد الكافي بمدينة سبها، تم القضاء على 9 إرهابيين، والقبض على اثنين من زوجاتهم،

مضيفا أنه تم الإعلان أن من بين القتلى زعيم التنظيم في ليبيا المكنى أبو عبد الله

الليبي.

وذكر المسماري أنه بعد استيفاء التحقيقات والقبض

على داعشي آخر في منطقة غدوة، وجمع الأدلة، تبين أن المقتول هو أبو معاذ العراقي،

ويكني كذلك أبو عبد الله العراقي، موضحا أنه هو زعيم تنظيم داعش في شمال افريقيا.

وقال المسماري أن أبو عبد الله العراقي دخل

ليبيا بتاريخ 12 سبتمبر 2014م مع التكفيري عبد العزيز الانباري بجوازات سفر ليبية

مزورة عن طريق تركيا، حيث كلف الانباري حينها اميرا للتنظيم الإرهابي في ليبيا وأبو

عبد الله مساعدا له بتكليف مباشر من امير التنظيم أبو بكر البغدادي.

وأفاد المسماري أنه بعد مقتل الانباري من قبل

الجيش في أحداث درنة في 2015 تم تكليف أبو عبد الله العراقي زعيما للتنظيم

الإرهابي في شمال افريقيا.

