بومبيو: الولايات المتحدة استهدف شبكة لتعزيز النفوذ الروسي في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة استهدفت، اليوم الأربعاء، شبكة مرتبطة بالعميل الروسي يفغيني بريغوزين، لأنها «تعمل على تعزيز النفوذ الخبيث لروسيا في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا وخارجها».

وأكد بومبيو في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر» أن الولايات المتحدة «ستواصل تعزيز لأولئك الذين يدعمون الأنشطة الروسية الخبيثة».

ويفغيني بريغوزين هو رجل أعمال ورئيس مجموعة «فاغنر» الأمنية الخاصة ومعروف بـ«طباخ بوتين» لصلته القوية بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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