3 إصابات جديدة وحالة وفاة بـ«كورونا» في بني وليد

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالة وفاة.

وقالت اللجنة إن حالة الوفاة تعودة لسيدة كانت محتجزة بمركز العزل امعيتيقة، لافتة إلى تحويل حالة إصابة بفيروس «كورونا» إلى مركز العزل بمركز الأورام في مصراتة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بني وليد بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا توزيع إصابات «كورونا».. طرابلس الأعلى ثم جنزور وبني وليد

وفي وقت سابق اليوم، أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 33 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في بني وليد ضمن حصيلة إجمالية بلغت 651 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا