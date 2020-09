بلومبرج: عودة النفط الليبي تشكل صداعا جديدا للأسواق.. والفصائل توافقت على استئناف النفط لتقاسم عوائده

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن “الحرب

الأهلية التي مزقت ليبيا منذ يناير الماضي تقريبا تسببت في توقف إنتاج النفط،

مضيفة أنه قد يستأنف تصدير النفط الليبي قريبًا بفضل هدنة واتفاق تم بين الفصائل الليبية

خلال الأسبوع الماضي، لتقاسم دولارات النفط بشكل متساوٍ”.

وأضافت الوكالة أن عمليات الإغلاق بسبب المخاوف

من موجة جديدة لفيروس كورونا أدت إلى إبطاء تعافي أسعار النفط عالميا، مضيفة أنه

يوجد الآن صداع جديد لدى تجار النفط، يسمى “النفط الليبي”.

ونوهت الوكالة إلى أن استئناف تصدير النفط

الليبي يأتي وسط تقلبات في أسعار الخام بسبب تسارع انتشار بفيروس كورونا، مضيفة أن

الاتفاق في ليبيا مازال في بدايته، وأن الاتفاقات السابقة قد فشلت في إعادة فتح قطاع النفط.

وأضافت الوكالة أن الهيئة الوطنية للنفط تتوقع أن

يتضاعف الإنتاج ثلاث مرات هذا الأسبوع إلى 260 ألف برميل يوميا.

ونقلت الوكالة عن محلل اقتصادي قوله إن الصادرات

الليبية من النفط يمكن أن تصل إلى ضعف ذلك بحلول نهاية العام، فيما يعتقد محللو

الوكالة أن الإنتاج قد يقارب المليون برميل.

وشددت الوكالة على أنه إذا سارت الأمور بسلاسة

في ليبيا، فقد يتم توفير مليون برميل إضافيا من النفط.

ونوهت الوكالة أن أي إنتاج إضافي للنفط يمكن أن

يضغط هبوطيًا على الأسعار، خصوصا أن أوبك خفضت إمداداتها بشكل كبير منذ إبريل

الماضي.

