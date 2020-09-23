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العثور على جثة المواطنة فتحية اللافي في ظروف غامضة بطرابلس

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت مصادر لـ”الساعة 24″ مقتل المواطنة فتحية اللافي، والعثور على جتثها اليوم الأربعاء في منطقة مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس.

وقالت المصادر إن “اللافي” تم اختطافها منذ أيام، ولم تعثر عليها أسرتها رغم تحريرهم محضرا في مركز باب بن غشير، وتواصلهم مع “قوة الردع” التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق دون الوصول إلى معلومات عن مكان اختفائها.

وكانت المواطنة (ذات الست عقود) متوجهة لتلقي العلاج بإحدى العيادات الطبية حيث تعاني من الغضروف، لكنها تأخرت في العودة للمنزل، وفقدت أسرتها التواصل معها حتى خرج هاتفها عن نطاق التغطية.

وبتواصل أسرتها مع المصحة اكتشفوا أنها انتهت بالفعل من جلسة العلاج الطبيعي في نفس اليوم وخرجت منها متجهة إلى طريق المطار، إلى أن تم العثور على جثتها اليوم الأربعاء مدفونة في منطقة مشروع الهضبة، دون كشف لغز الحادث.

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طرابلس فتحية اللافي ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • في غياب تام وشكوك لنشاطات للأمن الداخلي الليبي ـ
    تشكر جهود قوات الردع وقوة العسكرية لحماية العاصمة
    وعلى هذا النحو ـ من المهم عدم خروج النساء بدون محرم او قيادة السيارة بدون احد أولياء الامرـ لوجود جاليات وعمال مسلحين في مناطق معزولة ومزارع ـ ويجب تنبيه الأجانب القاطنين وزوار العاصمة بالالتزام بقوانين الدوريات التي تتبع قوة الردع الخاصة .

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