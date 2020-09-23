6 إصابات جديدة و6 حالات شفاء من «كورونا» في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، اليوم الأربعاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع أجدابيا تسلم 12 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية ست عينات، وإيجابية ست عينات أخرى موزعين بواقع ثلاث حالات جديدة ومثلها لمخالطين.

– 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في أجدابيا

كما أعلنت، في إيجازها اليومي، تماثل ست حالات للشفاء من فيروس «كورونا المستجد»، فيما توفيت حالة جراء الإصابة بالفيروس.

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