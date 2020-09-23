ارحومة: توافق على المضي بالاستفتاء على مشروع الدستور

أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الدكتور الجيلاني عبد السلام ارحومة، حرص الهيئة على استكمال المسار الدستوري ليكون طريقا لبقاء الدولة المدنية، وذلك بالاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية بتاريخ 2017/7/29.

وقال ارحومة في بيان، الأربعاء، عقدت الهيئة عددا من اللقاءات مع المجلس الرئاسي، والمجلس الاعلى للدولة، وأعضاء من مجلس النواب، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مضيفا أنه تم في اللقاءات التأكيد على ضرورة إكمال المسار الدستوري بالاستفتاء على مشروع الدستور، وعلى أن مشروع الدستور هو القاعدة الدستورية التي يجب أن تطرح بقوة في اللقاءات الدولية والمحلية التي تتم برعاية الأمم المتحدة لكي تبنى عليها الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكد ارحومة أن الحضور أبدوا تفهما وتأكيدا على ضرورة إكمال المسار الدستوري بالاستفتاء على مشروع الدستور، وأنه هو القاعدة الدستورية لبناء أي انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأبدى رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، استغرابه من موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المتجاهل لأهمية استكمال المسار الدستوري بشكل لا تتوافق مع اختصاصاتها، مشيرا إلى أن الهيئة خاطبت البعثة مرارا بضرورة وضع المسار الدستوري ضمن جدول أعمال أي حوار سياسي ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية وتمثيل الهيئة التأسيسية في النقاشات ذات العلاقة بالعملية الدستورية.

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