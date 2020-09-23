الملك سلمان يدعو الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات

دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الليبيين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، معربا عن إدانته التدخلات الأجنبية في ليبيا.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء، أمام أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال الملك سلمان في كلمته «إننا إذ نتابع بقلق التطورات في ليبيا، وندعو جميع الأشقاء الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها، فإننا ندين التدخلات الأجنبية في ليبيا».

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