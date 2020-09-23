جامعتا الزاوية وصبراتة تحصلان على شهادة الاعتماد المؤسسي

منح وزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق محمد عماري، شهادة الاعتماد المؤسسي الصادرة عن المركز الوطني لضمان وجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، لجامعتي الزاوية وصبراتة في احتفالية أقامتها الوزارة.

وأكد وزير التعليم خلال مراسم التسليم، دعمه للمؤسسات التعليمية الراغبة في التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي، مشددا على أهمية الجودة، في تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية والتدريبية.

وأشار عماري إلى أن الارتقاء بجودة التعليم بات من القضايا الرئيسية عالميا.

وفي ختام الاحتفالية منح الوزير شهادة ودرع الاعتماد لكليتي الاقتصاد والتربية البدنية وعلوم الرياضة الزاوية، وكلية الهندسة بجامعة صبراتة.

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