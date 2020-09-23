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جامعتا الزاوية وصبراتة تحصلان على شهادة الاعتماد المؤسسي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منح وزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق محمد عماري، شهادة الاعتماد المؤسسي الصادرة عن المركز الوطني لضمان وجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، لجامعتي الزاوية وصبراتة في احتفالية أقامتها الوزارة.

وأكد وزير التعليم خلال مراسم التسليم، دعمه للمؤسسات التعليمية الراغبة في التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي، مشددا على أهمية الجودة، في تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية والتدريبية.

وأشار عماري إلى أن الارتقاء بجودة التعليم بات من القضايا الرئيسية عالميا.

وفي ختام الاحتفالية منح الوزير شهادة ودرع الاعتماد لكليتي الاقتصاد والتربية البدنية وعلوم الرياضة الزاوية، وكلية الهندسة بجامعة صبراتة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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