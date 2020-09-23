«بن عطية»: «الحمقى وأصحاب الكروش» يحملونني مسؤولية انقطاع الكهرباء ويتجاهلون «الرئاسي»

هاجم عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومن وصفهم بـ«الحمقى المُفتنين طلاب السلطة والنفوذ أصحاب الكروش المسرطنة اللوبي المستفيد»، وذلك بسبب حملة التشويه التي انطلقت ضده ونشر الشائعات وتحميله مسؤولية انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، حسب زعمه.

وقال «بن عطية»، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «أنه على الرغم من وجود مجلس رئاسي وحكومة ومجلس نواب ومجلس دولة وأجهزة دولة رقابية وتنفيذية ومؤسسات استثمار وسلطة وأموال وأجهزة أمنية وعسكرية، وجمعية عمومية ومجلس إدارة ومدير تنفيذي لشركة الكهرباء، فإن هؤلاء جميعا يتجاهلهم الحمقى المُفتنين أصحاب الأجندة المشبوهة طلاب السلطة والنفوذ أصحاب الكروش المسرطنة، اللوبي المستفيد»، حسب ادعائه.

وأشار إلى أن ما هناك حملة تشويه ونشر الشائعات ضده وتحميله مسؤولية انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وأنه في العام الماضي كان انقطاع الكهرباء يصل لـ18 ساعة، وأن فساد الكهرباء له أكثر من 10 سنوات.

وتابع «أن هؤلاء استطاعوا استغفال الناس المتضررة والضحك على الذقون، وأقنعوهم بأن بن عطية هو المسئول عن زيادة طرح الأحمال، تيقنوا أن الجيش الإلكتروني استطاع الضحك على الكثيرين في تمرير أكاذيب وفتن وإشاعات، ولكننا مستمرون عاملون بجد واجتهاد ولا رجوع»، بحسب قوله.