سيارات المرور في طرابلس بحُلّة جديدة (صور)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأربعاء، الانتهاء من طلاء سيارات المرور لتكون جاهزة للعمل على استقبال ضيوف ليبيا عامة ووزراء الداخلية خاصة.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن هذه الخطوة جاءت لتبدو المركبات بمظهر لائق ومشرف لوزارة الداخلية، بناء على توجيهات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وأشرف الوزير على تجهيز هذه المركبات وإعطاء الإذن بممارسة عملها، حرصا على الرفع من مستوى أداء الإدارة العامة للمرور في ممارسة مهامها.

والتقى باشاغا عقب الجولة التي قام بها لتفقد هذه المركبات، بمساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص، ومدير إدارة الشؤون الفنية ومدير الإدارة العامة لشؤون الآليات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية