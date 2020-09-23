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الحكومة الليبية جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الحكم في الحكومة الليبية الدكتور عادل الزايدي، الأربعاء، جاهزية اللجنة المركزية للانتخابات البلدية للبدء بالعملية الانتخابية خلال الشهر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، مع الزايدي، للاطلاع على آخر الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي للبلديات.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة الليبية في بنغازي، المشاريع المتعاقد عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء في كافة البلديات التابعة للحكومة، ونسب الإنجاز فيها وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآلية حلها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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