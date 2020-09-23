إصابة رضيع يبلغ 3 أيام بفيروس «كورونا» في سرت

أكد مصدر طبى بقسم الأطفال بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» لرضيع عمرة لا يتجاوز ثلاثة أيام.

وقالت مصادر طبية وطبية مساعدة بقسم الأطفال بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن التحاليل السريعة أكدت إصابة الطفل الرضيع بالفيروس، لافتة إلى أنه سيتم نقله إلى مستشفى الأطفال في بنغازي؛ لعدم وجود قسم عزل للأطفال والمواليد بسرت.

– تسجيل 4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في سرت

وأمس الثلاثاء، أعلن مشرف قسم العزل بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، الدكتور سيف الغزالي، استقبال أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد». وقال لـ«بوابة الوسط» إن الحالات الأربع تعاني أعراض المرض، وقد أُجريت لها تحاليل سريعة للكشف عن الفيروس، وكانت نتائجها موجبة، كما سحبت عينة مسحية أنفية منهم لإجراء تحليل عبر المختبر المزود بجهاز «PCR».

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