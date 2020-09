أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بأن هناك انقطاعا للكهرباء بمركز العزل بسبها ما اضطر القائمين على المركز لإخراج جميع الحالات بسبب توقف أجهزة الإنعاش وعدم توفر وقود للمولّد الكهربائي.

