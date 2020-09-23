«الخليج للنفط»: بدء تصدير النفط من ميناء الحريقة بشحن مليون برميل

قال محمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، إنه سيتم دخول الناقلة دلتا هيلث، اليوم الأربعاء، إلى ميناء الحريقة النفطي بطبرق، وسيتم شحنها بمليون برميل من النفط الخام، وتستغرق عملية الشحن في حدود 32 ساعة، وذلك بعد رفع الحظر على الحقول والموانئ، بعد جهود مبذولة في هذا الاتجاه.

وأوضح بن شتوان، في بيان مرئي، أنه سيتاح بعد تفريغ هذه الكميات من خزانات الحريقة البدء في عمليات التشغيل في حقلي السرير ومسلة، والتي اتخذت جميع الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالتشغيل الآمن بالحقول، مع الأخذ بالتدابير والتحوطات لمواجهة جائحة كورونا.

ووجه بن شتوان، الشكر للعاملين بالشركة بكافة الحقول والميناء والمواقع التابعة لها، لقيامهم بإعمالهم خلال الفترة السابقة في ظروف غاية في الصعوبة، أن يستمر عطاؤهم لتكون شركتهم رائده دائماً في مجالها.