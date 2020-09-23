لودريان مع حل التوزيع «الشفاف» و«العادل» لعائدات النفط الليبي

دعا وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال لقاء نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى تنفيذ «حل التوزيع الشفاف والعادل لعائدات النفط» في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن الوزيرين ناقشا، مساء الأربعاء، عديد الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على رأسها الأزمة الليبية، حيث جدد جان إيف لودريان دعوته إلى احترام وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي الليبي، مطالبا بتنفيذ حل التوزيع الشفاف والعادل لعائدات النفط.

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وأصدر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للجيش في 18 سبتمبر الجاري، مرسومًا إلى جميع شركات النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط يأذن لهم باستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والمواني أعتبارًا من تاريخ صدور القرار. وجاء ذلك بعد إعلان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، استئناف الإنتاج في الحقول والموانئ النفطية، مؤكدا على تنفيذ كامل الشروط والتدابير اللازمة التي تضمن توزيع عادل لإيرادات النفط.

وبدأت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، في عمليات تصدير أولى الشحنات عبر ميناء «الحريقة» في مدينة طبرق.

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