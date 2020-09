أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا سبها، اليوم الأربعاء، تغذية مركز العزل بسبها بالكهرباء وعودة العمل مرة أخرى، بعد أن نفذ وقود الديزل وتوقفت أجهزة الإنعاش إثر انقطاع الكهرباء.

The post عاجل // عودة العمل بمركز العزل بسبها بعد رجوع الكهرباء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24