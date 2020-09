قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، إن بلاده عملت على التقريب بين الأطراف الليبية مع رفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وكان تبون قد أكد في وقت سابق، أن أي تسوية في ليبيا لن تتم دون موافقة

بلاده، مؤكدا أن الجزائر لن تعرقل خطة الأمم المتحدة لتسوية الأزمة الليبية.

وأضاف تبون في تصريحات صحفية، أن الشأن الليبي هو شأن جزائري، مؤكدا إنه لن

يحدث أي شيء في ليبيا دون موافقة الجزائر.

وأوضح أن الجزائر ستفرض نفسها للمشاركة في حل الأزمة الليبية، لافتا إلى أنه إذا

لم يشاركوا بلاده فأنها ستتحمل مسؤولياتها.

وأشار تبون إلى أن هناك صراعًا دوليًا في ليبيا والانحياز لطرف أو طرفين

يعطي نتائج ظرفية، موضحا أن الحل الدائم في ليبيا ينبثق من الشرعية الشعبية حتى لو

كانت مؤقتة في البداية وسياسة التعيينات أثبتت فشلها هناك.

وقال تبون إن الأمم المتحدة هي من طلبت من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج وآخرين، الاستقالة، من أجل لم شمل طرابلس

وبنغازي والحصول على الشرعية الانتخابية.

وأكد تبون أن الأمم المتحدة ليست رافضة للانتخابات في ليبيا، مضيفا أن

الجزائر لن تعرقل خطتها، معربا عن أمل بلاده في حال دائم وليس حل لأشخاص في ليبيا.

The post تبون: الجزائر عملت على التقريب بين الأطراف الليبية مع رفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24