المجلس التسييري للجفرة يبحث انقطاع الكهرباء عن البلدية

ناقش المجلس

التسييري لبلدية الجفرة، اليوم الأربعاء، اسباب انقطاع التيار الكهربائي على مدار ستة

أيام.

جاء ذلك خلال

اجتماع عقده المجلس بحضور مدير دائرة التشغيل الجنوبية للكهرباء، المهدي الخير، وعضو

المجلس الاستشاري، محمد حامد.

وبحث المشاركون في الاجتماع إمكانية وضع الحلول

المناسبة لمشكلة انقطاع الكهرباء، والسعي لتزويد الجفرة بالطاقة الكهربائية وذلك

من خلال ربط المنطقة بخط الجنوب سمنو، أو بخط النهر الصناعي العظيم أو فصل جهاز

الذبذبة عن خط الجفرة الواقع بمنطقة أبو نجيم، مع التشديد على منطقة الجفرة بطرح

الأحمال.

