صنع الله يبحث مع السفير الإيطالي التعاون المشترك في النفط والغاز

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الأربعاء، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الإيطالية في مجال النفط والغاز.

جاء ذلك خلال استقبال صنع الله للسفير الإيطالي والوفد المرافق له بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، حيث ناقشا الطرفان «الأوضاع الأمنية بالحقول والمنشآت النفطية التابعة لشركات المؤسسة الوطنية للنفط»، حسب بيان لمؤسسة النفط منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وتطرق اللقاء إلى «مساعي المؤسسة الوطنية للنفط الحثيثة للإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج، والإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد 19 ، التي قامت بها بجميع مواقعها، حفاظًا على سلامة العاملين، ولضمان سير العملية الإنتاجية بالصورة المثلى» حسب تعبير البيان.

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وأمس الثلاثاء، بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع سفير إيطاليا مستجدات الوضع في ليبيا، إلى جانب «محاولة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية دون أي تدخلات أجنبية خارجية»، و«سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة الأمنية منها»، حسب بيان لوزارة الداخلية.

يشار إلى إعلان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط، الجمعة الماضية، مشترطًا «عدم استخدامه في تمويل الإرهاب». وقال إنه «تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير».

وردا على ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

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