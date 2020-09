قالت اللجنة الرئيسة لمجابهة كورونا ببلدية الجفرة، اليوم الأربعاء إن عدد حالات

الإصابة بفيروس كورونا بالبلدية قد ارتفع إلى 88 حالة.

وأوضح الناطق باسم اللجنة، أحمد الصغير،

أن من بين الحالات من أصيب بمركز العزل والحالات الباقية نشطة موزعة على مناطق

الجفرة وهون وودان وسوكنة وزلة .

وأرجع الصغير سبب تفشي الوباء إلى عدم التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي

في المناسبات الاجتماعية، كالأفراح والمآتم والمدارس وأيضا داخل المحلات التجارية

والاسواق.

The post الصغير: ازدياد حالات كورونا بسبب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24