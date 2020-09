الفاخري: قرار الجيش باستئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا ضربة للساسة الفاشلين

قال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمنظمة الوحدة العربية، مرزوق الفاخري، الأربعاء، إن قرار الجيش باستئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا يشكل ضربة للساسة الفاشلين الذين ينظرون عبر الشاشات من خارج ليبيا، على حد تعبيره.

وأكد الفاخري في تصريحات صحفية، أن هذا القرار سيحسن الوضع المعيشي للمواطن

الليبي وسيهبط سعر الدولار في السوق الموازي بعد أن تتم عمليات التصدير، مضيفا أن وضع

المصارف سيتحسن في المنطقة الشرقية من حيث الاعتمادات والاستيراد.

وأضاف الفاخري أن صناع القرار هم أولئك الذين يصدرون القرارات وتكون فاعلة

وقيادة الجيش فاجأت الجميع بإصدار قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط، لافتا إلى أن هذا

القرار والذي يسمح فيه بإنتاج وتصدير النفط بشروط واضحة منها التوزيع العادل

لعائدات النفط المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب

كضمانات عمليات الإنتاج والتصدير.

