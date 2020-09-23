بحث الرئيس

الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مع قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا

“أفريكوم”، الجنرال ستيفن تاونسند، وناقشا قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي

والتعاون، وفي مقدمتها الأزمة

الليبية.

وناقش الطرفان

المخاوف الأمنية الإقليمية، بما في ذلك التوتر المستمر في ليبيا والأزمة في مالي.

وتطرق الجانبان

إلى سبل تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز الاستقرار الإقليمي والحاجة إلى إضعاف

نفوذ التنظيمات المسلحة.

وخلال الزيارة،

التقى الوفد الأمريكي بعدد من المسؤولين الجزائريين، من بينهم رئيس أركان الجيش

الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

The post تبون يبحث الأزمة الليبية مع قائد أفريكوم ستيفن تاونسند appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24