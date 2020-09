دعا وزير الشؤون

الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الأربعاء، خلال لقاء نظيره الإماراتي،

عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى تنفيذ «حل التوزيع الشفاف والعادل لعائدات النفط»

في ليبيا.

وقالت وزارة

الخارجية الفرنسية في بيان، إن الوزيرين ناقشا، مساء الأربعاء، عديد الموضوعات

الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على رأسها الأزمة الليبية.

وجدد لودريان

دعوته إلى احترام وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي الليبي، مطالبا بتنفيذ

حل التوزيع الشفاف والعادل لعائدات النفط.

The post لودريان يدعو لتوزيع عادل وشفاف لعائدات النفط في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24