ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» بمصراتة إلى 3069 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في البلدية منذ ظهور الفيروس في ليبيا مارس الماضي، إلى 3069 حالة، وذلك بعد الإعلان، الأربعاء، عن تسجيل 15 حالة لمخالطين.

وقالت اللجنة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن بين الإصابات المؤكدة الـ3069 هناك 2242 حالة نشطة، و761 حالة شفاء، و66 حالة وفاة.

– اكتشاف 24 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة

وأمس الثلاثاء، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

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