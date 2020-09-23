محمد هيثم: تعرضت لمحاولة اغتيال وتعيين أقاربي ملحقيين صحيين كان قبل أن أتولى منصبي

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كشف وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني محمد هيثم عن تعرضته لمحاولة اغتيال المدة الماضية، بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووفاة 3 من عناصره الأمنية.

وأضاف هيثم في تصريحات صحفية الأربعاء أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموضوع واحالته للنائب العام والتحقيق لايزال قائم إلى الآن.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالقول: إن قرار تعيين عدد من أقاربي كملحقيين صحيين كان قبل أن أتولى منصب وكيل بوزارة الصحة ، وبالتشاور مع عدة جهات والتكليف تم من قبل وزير الصحة السابق”.

وأكد هيثم أن هناك جهات تقوم بمحاربته وتشن حرب إعلامية عليه أو على المجلس الرئاسي، لافتا إلى أنه قام يتنفيذ عدة مشاريع بوزارة الصحة وتقديم خدمات فعلية للقطاع.

وأشار إلى أن وزارة الصحة لديها لجنة عطاءات ولديها محاضر وإجراءات معتمدة من المجلس الرئاسي، وجهات ذات الاختصاص، موضحًا أن احتكار الشركات لبعض التوريدات أمر عاري عن الصحة.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أن معظم المعدات التي تستعمل في قطاع الصحة معدات مهمة يزيد عمرها عن 12 أو 15 سنة، مشددًا على رفضه لشراء المعدات من شركات غير معروفة عالمياً.

وأفاد هيثم أن نهج وزارة الصحة سيسير كما هو وهو التعامل مع الشركات المسجلة والعالمية المعروفة ، مضيفاً أن الشركات التي تتعامل معها الوزارة قوية جداً.

وأوضح أنه اقترح فتح عدد 5 ساحات فقط ، كمكاتب وليس كملحقيات، كما قام بمراسلة وزارة الخارجية بعدم التمديد للملحقيات عدا 5 فقط بالدول وإقفال الباقي، مؤكدًا أن وجود عدد كبير يسبب في إهدار المال العام.

وذكر وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق أن الوزارة تتعامل بشكل كبير مع الأجهزة الرقابية، ووزارة منفتحة وهناك تجاوب وتدارك للأخطاء.

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