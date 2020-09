تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لرضيع عمره ثلاثة أيام في سرت

كشف مصدر طبي

بقسم الأطفال في مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت أمس الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة

بفيروس كورونا لرضيع عمره لا يتجاوز ثلاثة أيام.

وقالت مصادر

طبية بقسم الأطفال في سرت في تصريح صحفي إن التحاليل السريعة أكدت إصابة الطفل

الرضيع بالفيروس، لافتة إلى أنه سيتم نقله إلى مستشفى الأطفال في بنغازي؛ لعدم

وجود قسم عزل للأطفال والمواليد بسرت.

وكان قسم العزل

بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت قد كشف عن استقبال أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا

.

