النائب العام يباشر التحقيق في قضية اختلاس 35 مليون دينار ليبي من مصرف الوحدة

افادت مصادر

إعلامية أمس الأربعاء بأن مكتب النائب العام في طرابلس باشر التحقيق مع المدير

السابق لمصرف الوحدة فرع تيجي، وبعض من الموظفين في قضية اختلاس مبلغ مالي يتجاوز

35 مليون دينار ليبي.

وأضافت المصادر

أن النيابة أصدرت أمرا بحبس المعنيين على ذمة التحقيق في القضية.

يشار إلى أن

تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018م كشف عن جملة من المخالفات بالقطاع المصرفي وزيادة

حالات التلاعب والاختلاسات في أغلب المصارف وتراخي إدارة الرقابة على البنوك

بالمصرف المركزي.

