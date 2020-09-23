49 إصابة جديدة بـ«كورونا» في غريان

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية غريان، الأربعاء، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت من فريق الرصد والتقصي نتائج 112 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» أرسلتها يومي الأحد والإثنين الماضيين.

وأشارت إلى أن نتائج التحاليل بينت إيجابية 49 عينة لفيروس «كورونا المستجد»، وسلبية 63 عينة.

– فريق من «مكافحة الأمراض» يصل إلى غريان ضمن حملة توعوية بمناطق الجبل الغربي

يشار إلى وصول فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتكون من الأطباء العائدين من إيطاليا إلى غريان في 5 سبتمبر الجاري ضمن الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية التي أطلقها المركز في عدة مدن ليبية. تتضمن خطة فريق العمل برنامجًا تدريبيًّا شاملًا للكوادر الطبية والطبية المساعدة والعاملين في مراكز العزل والفلترة وغرف العناية الفائقة، ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى مدن الجبل الغربي ومدن المنطقة الجنوبية.

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