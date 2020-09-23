شباب في سوق الجمعة يضرمون النار في إطارات السيارات احتجاجا على انقطاع الكهرباء

أضرم شباب غاضبون من منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، فجر الخميس، النار في إطارات سيارات وأغلقوا الطريق، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء عن المنطقة طوال اليوم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية مقاطع فيديو وصور تظهر سحب من الدخان متصاعدة جراء إشعال المتظاهرين النيران في إطارات السيارات، إضافة إلى غلق بعض الشوارع.

– رئيس الجمعية العمومية لشركة الكهرباء يطلب سحب قرار تكليف المدير العام

وتعاني ليبيا من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وساعات طرح أحمال طويلة، وسبق أن شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة ضد المسؤولين عن ملف الكهرباء.

وفي 16 سبتمبر طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، «سحب قرار تكليف المهندس إبراهيم سالم فلاح بمهام المدير العام للشركة واعتباره كأن لم يكن»، لافتًا إلى أن طلبه جاء بعد ما وصل إليه وضع الكهرباء في ليبيا من «تدنٍّ في الخدمات، وعجز كبير في تغطية أحمال الشبكة العامة، حيث وصل هذا العجز إلى ما يزيد على الـ60% من إجمالي الأحمال»، إضافة إلى وصول «ساعات الإطفاء على أغلب مناطق البلاد إلى ما يزيد على 16 ساعة متواصلة».

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