شركة سرت تنتهي من تركيب مضخات الصرف الصحي بالبريقة الجديدة

أنهى الفريق الفني بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أعمال تركيب مضختين بمحطة الرفع الفرعية (البيارة) رقم أربعة بالمجاورة الثانية بمدينة البريقة الجديدة، وذلك في إطار برامج التنمية المستدامة للمناطق المجاورة للعمليات النفطية.

وخصصت الموسسة الوطنية للنفط ميزانية لشراء أربع مضخات وقطع غيار لها لاستخدامها في تشغيل محطات الرفع الفرعية بمنظومات الصرف الصحي بمدينة البريقة الجديدة الواقعة في نطاق عمليات شركة سرت، وتم توريدها من الخارج بالتنسيق بين إدارات الصيانة والمرافق والشحن، حسب بيان منشور على صفحة شركة «سرت» بموقع «فيسبوك»، الخميس.

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وأشار منسق معامل معالجة مياه الصرف الصحي، د. امحمد إبراهيم السنوسي، إلى عمل منسقية معامل معالجة المياه بإدارة المرافق والشحن على إعادة تشغيل معمل معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة البريقة الجديدة، مشيرًا إلى أن عدم توفر قطع الغيار يشكل التحدي الأكبر.

وقال إن معملَي معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الثانية والمنطقة الأولى متوقفين منذ سنوات طويلة؛ نتيجة تآكل خزانات الترسيب والمعالجة والكلورة بمعمل المنطقة الأولى، وتهالك جل المعدات بمعمل المنطقة الثانية رغم وجود أحواض خرسانية للترسيب والمعالجة.

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