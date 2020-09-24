سبها.. تدابير عاجلة للحفاظ على تغذية مراكز العزل الصحي بالكهرباء

متابعة/218

ذكر المجلس البلدي سبها أن عميد البلدية تواصل بشكل عاجل مع مدير الشركة العامة للكهرباء فرع مدينة سبها وتم الاتفاق على وضع آلية لضمان استمرار تغذية مركز العزل “البركولي” بالتيار الكهربائي و إخراجه من عمليات طرح الأحمال، مما أدى إلى إرجاع الكهرباء قبل موعدها لبعض أحياء المدينة.

وأوضح بلدي سبها في منشور له على صفحته الرسمية أن المجلس قد توقف عن إمداد المراكز الصحية بوقود الديزل-“النافتة”- بعد نفاذ المخزون من عموم المنطقة، وسوف يتم توفير كميات من الديزل خلال الأيام القريبة المقبلة.

وطمأن المجلس البلدي سبها من خلال منشوره جميع أهل المدينة بأن الأوضاع داخل مركز العزل تسير بشكل طبيعي و العمل مستمر، ضمن المساعي الحثيثة على سلامة المرضى والمصابين من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا .

وأثنى المجلس البلدي على مجهودات كافة العاملين بالشركة العامة للكهرباء فرع سبها وفي مقدمتهم مدير إدارة التوزيع الجنوبية مهندس حسين أبوزهوة ومدير دائرة توزيع شرق سبها مهندس علي السبيعي ومدير دائرة التحكم المنطقة الجنوبية، مهندس عبدالحفيظ نصر.

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