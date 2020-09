فرج المهداوي: لقاء السيسي مع صالح وحفتر سيكون له مردود إيجابي على اجتماعي برلين وجنيف

اعتبر فرج

المهداوي أحد مؤسسي مجلس مشايح وأعيان ليبيا ورئيس لجنة فض المنازعات التابعة

للجيش أمس الأربعاء، أن لقاء السيسي في القاهرة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحفتر،

سيكون له مردود إيجابي على اجتماعي برلين وجنيف الشهر المقبل.

وبين المهداوي أن أي مبادرة تطرحها مصر لحل الأزمة الليبية فهى

طوق النجاة لأبناء الشعب الليبى، موضحا أن سرت والجفرة تمثلان خط الدفاع الأول عن

الأمن القومى المصرى.

وأكد أن

“إعلان القاهرة” هي مبادرة صادقة ووطنية، موضحا أن مصر هي السند والداعم

الأول والحقيقى لأبناء الشعب الليبى لمواجهة الإرهاب والحفاظ على سيادة الدولة

الليبية.

