الرقابة الإدارية تتابع ملفيّْ “كورونا” و”الكهرباء”

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالسلام الحاسي”بمكتبه -الأربعاء- مع مديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب بالهيئة، للوقوف على نتائج عمل اللجان المكلفة بمتابعة ملفيّْ “كورونا” و “الكهرباء” ، حيث أكد “الحاسي” في الاجتماع على ضرورة قيام اللجان بإتمام عملها بالرغم من أن بعض الجهات بالحكومة الليبية لا تتعاون مع أعضاء الهيئة، ورأى بالخصوص اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال كل من يعرقل عمل هذه اللجان.

كما شدد رئيس الهيئة على أن تستمر اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة بعض الجهات والشركات والمؤسسات.. وفي حالة قيام أي جهة بمنع تلك اللجان بالقيام بمهامها يجب إبلاغ رئاسة الهيئة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإبلاغ رئيس مجلس النواب بتلك المخالفات.

وأوضح “الحاسي” بأن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” قد أكد بأن مراسلات رئيس الحكومة الليبية، الخاصة بعدم التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية ورئيسها تعتبر كأن لم يكن وبناءً عليه فإن الإدارات العامة واللجان المشكلة في الهيئة عليها تنفيذ الأعمال المكلفة بها.

وقام مدير مكتب التخطيط والمتابعة -خلال اللقاء- باستعراض نتائج متابعة تنفيذ الخطة السنوية 2020م ونسبة إنجاز الإدارات العامة والفروع للخطة المرسومة-حسب ما ورد عن الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية .

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