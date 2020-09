متظاهرون غاضبون يغلقون الطريق في منطقة سوق الجمعة احتجاجا على انقطاع الكهرباء

تظاهر عدد من الشباب في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس، احتجاجا

على انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة طوال اليوم.

وأضرم الشباب الغاضب النار في إطارات السيارات وأغلقوا الطريق في المنطقة

مطالبين بحل أزمة الكهرباء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية مقاطع فيديو وصور تظهر تصاعد

سحب من الدخان جراء إشعال المتظاهرين النيران في إطارات السيارات، إضافة إلى غلق

بعض الشوارع.

وتعاني ليبيا من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وساعات طرح أحمال

طويلة، وسبق أن شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة ضد المسؤولين عن ملف الكهرباء.

