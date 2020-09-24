“داخلية الوفاق” تحقق في واقعة اعتداء الشرطة على الفنان “وليد أبوسلة”

تقرير/218

وجه وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا”- الأربعاء- كتاباً إلى مدير مديرية أمن مصراتة طالباً فيه ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال واقعة الاعتداء بالضرب على الفنان الفوتوغرافي “وليد أبوسلة ” وهو أيضاً موظف تابع للداخلية وأمر باشاغا مدير أمن مصراتة بتطبيق ما وصفه بــ “صحيح القانون” والإفادة بنتائج التحقيق بشكل عاجل ، مشيراً إلى كتاب المديرية المشار فيه إلى الفيديو الذي تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ( الواقعة التي حصلت بين كل من الموظف وليد محمد أبوسلة والشرطي “أكرم إبراهيم ارفيدة” التابعين للمديرية ) – حسب الكتاب الصادر من وزير الداخلية والذي اطلعت 218 على نسخة منه.

وقال “باشاغا” في وقت سابق -عبر تغريدة لهُ على صفحته بتويتر” : (تبنى عقيدة الشرطة – كمؤسسة – على خدمة المجتمع، ومن ثمّ فإن مهمة رجل الأمن هي الحرص على توفير الأمن للمواطن، وحماية أرزاقه وأملاكه، وتطبيق القانون، والعمل على إنفاذه)، مضيفاً 🙁 إن أية تصرفات شاذة عن ذلك لا تمثل هذه المؤسسة النبيلة، وسيتم التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية متى استوجب الأمر).

يذكر أن المصور الفوتوغرافي “وليد أبوسلة” من مدينة مصراتة قد قام -الثلاثاء- ببث تسجيل مرئي تحدث من خلاله على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك عن ملابسات واقعة الاعتداء عليه بالضرب من قبل مجموعة من رجال الشرطة -والتابعين لمديرية أمن مصراتة- موضحاً بأنه سيحول واقعة الاعتداء إلى قضية رأي عام ، علاوةً على اتباع الخطوات القانونية ليأخذ حقه وحتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات، وبين بخصوص الواقعة، أنه ذهب إلى مديرية الأمن لتقديم شكوى عن بعض التجاوزات التي يقوم بها “مدير مكتب رئيس المديرية” فقام المدير و 7 رجال أمن آخرين بضربه وإهانته.

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