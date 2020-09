قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس إن المنظمة

تشدد على ضرورة احترام جميع الأطراف في ليبيا لوقف إطلاق النار.

The post عاجل// غوتيريش: نشدد على ضرورة احترام جميع الأطراف في ليبيا لوقف إطلاق النار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

