قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس إن المنظمة تسعى

للإسراع في تسمية الممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا ومنسق البعثة الأممية،

وإيجاد توافق بالخصوص من أعضاء مجلس الأمن حسب القرار 2564.

