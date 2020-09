الصافي: سيتم تشكيل لجنة تضع ترتيبات أمنية للسلطة الجديدة في سرت خلال أيام

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، أمس

الأربعاء، أنه سيتم البدء في تشكيل لجنة تضع ترتيبات أمنية للسلطة الجديدة في سرت خلال

أيام.

وأضاف الصافي أن زيارة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن زيارة

حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى القاهرة تأتي في طور المواجهة الكبيرة

للتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.

وبين الصافي أن أهم ما تم الاتفاق عليه في القاهرة هو رفض التدخلات

الخارجية ولاسيما التدخلات التركية السافرة، وعودة كل المرتزقة الذين جلبتهم إلى

بلادهم .

