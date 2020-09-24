توقف سيارات نقل القمامة في سرت عن العمل بسبب نقص الوقود

أكدت مصادر الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت توقف كافة سيارات نقل القمامة عن العمل اليوم بسبب عدم توفر وقود الديزل بسرت

وقال مدير عام الشركة بشير لاحرش إنه تم مخاطبة بلدية سرت بإمكانية توفير الوقود من أحدى المحطات بسرت بتخصيص كمية من الوقود لسيارات نقل القمامة لكى تقوم بعملها في ازالة ونقل القمامة وتكدسات القمامة بالأحياء السكنية والشوارع وأمام الاسواق والشوارع العامة بسرت التي أصبحت الان مكدسة بسبب مشكلة عدم توفر البنزين

هدا وتعانى الشركة مند أكثر من 7 أشهر بعدم التمكن بصرف مرتبات العاملين بالشركة بصرف مرتباتهم الشهرية حتى الآن رغم المخاطبات لوزارة الحكم المحلى الجهة التابعة لها الشركة

هدا وتحصلت الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت على دعم كبير من برنامج الامم المتحدة الإنمائي عامي 2018.2019 يتعلق بتوفير أس أسطول كبير من سيارات نقل القمامة وعددها قرابة 18 سيارات وأكثر من 300 صندوق للقمامة وألة تنظيف وإزالة القمامة ودلك عن طريق المجلس البلدي سرت