زعيم المعارضة التركية: الليرة فقدت قيمتها.. ولم يعد أحد يثق في اقتصادنا

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كليتشدار أوغلو، إنه “بينما نعيش أزمة اقتصادية كبيرة كهذا، يقول أردوغان أنا لست المسؤول عن هذا”، مستدركًا: “إذا كان يقول القوى الخارجية هي السبب، فهذا يعني أنك فعلت كل ما تقوله القوى الخارجية. ستُحل الأزمة في وقت معين، لكن المرحلة التي وصلنا إليها في الاقتصاد خرجت من طور كلمة أزمة”.

وأضاف «كليتشدار» في لقاء تليفزيوني اليوم الأربعاء، على قناة «خلق تي في» التركية، “من حكموا تركيا لمدة 18 عامًا، هم السبب الرئيسي في الحالة التي وصلت إليها تركيا اليوم، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية.

وأوضح زعيم المعارضة التركية، أن “الليرة التركية، عملتنا الوطنية، فقدت قيمتها، ولم يُعد أحد يثق باقتصادنا، إذا كان أكثر من نصف الودائع في البنوك بالدولار، فأين ذهبت الليرة التركية؟ أرغب في أن أسأل حزب العدالة والتنمية بشكل خاص. تركيا في الوقت الحالي ليست في أزمة اقتصادية فقط بل في أزمة سياسية واجتماعية أيضًا”.