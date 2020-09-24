«قراده»: «سليمان محمود» الداعم لـ «تطلعاتنا نحو الحرية» مصاب بـ «كورونا»

أثنى إبراهيم قراده، سفير ليبيا الأسبق لدى السويد والدنمارك، على سليمان محمود الهارب من طبرق والمتحالف سابقا مع لص النفط إبراهيم جضران، قائلًا: “بلغني أن سيادة اللواء الركن سليمان محمود العبيدي أصيب بعدوى فيروس الكورونا الشرس، شفاه الله عاجلا وشفى كل المرضى”، على حد وصفه.

وأضاف “قراده” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الخميس، أن من وصفه بـ «المهاجر سليمان محمود» في “طرابلس وحيدًا يقاوم جائحة المرض كما هو”، معتبرًا أنه “جنديًا صامدًا بعيد عن قريب أسرته (بين مختفي ومهجر ومستبعد) وطيب أحبابه وعزيز أصدقائه في طبرق وبنغازي”، على حد زعمه.

واعتبر سفير ليبيا الأسبق أن من وصفه بـ «المهاجر في ربوع وطنه لا بعيدًا عنه سليمان محمود» كانت قد انحاز “جذريا وبتواصل لخيار الشعب في 17 فبراير، فاسحا وداعما لتطلعات الشعب نحو الحرية والكرامة، ودافعا الثمن الثقيل لموقفه الوطني التاريخي، فضحى ويضحي بشخصه وأفراد أسرته”، بحسب ادعائه.

وبرر «قراده» دعمه لعلى سليمان محمود الهارب من طبرق، قائلًا: “نتفق أو نختلف أو نتجادل حول مواقف سليمان محمود، الذي كان إنساناً وطنيا بشمولية الوطن، ليس ملاكا منزهًا ولا شيطانا مزخرفًا، بل بشرًا اختار التفكير وترك الخمول ومارس الحركة وجنى الحصاد وقرر ان يدفع تداعيات الحرية”، على حد قوله.

وختم مواصلا تبريره لدعم الهارب المتحالف سابقا مع لص النفط إبراهيم جضران، أنه “صحيح أنه -سليمان محمود- بعيد عن أسرته غير أن له أهل في طرابلس لان كل ليبيا هي كل وطنه وكل موطنه، إنه مريضًا وحيدًا وبعيدًا في طرابلس، وفي مثلما مواقف يعرف النبل بالنبل والشهامة بالشهامة والخلق بالخلق. فمثله من لا يجهله ولا يبخسه الكرام العارفين للأقدار والأصول”، بحسب تعبيره.