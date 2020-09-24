الحكومة الكازاخستانية تسحب تراخيص 3 شركات انتهكت حظر السلاح في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت حكومة كازاخستان، تعليق عمل ثلاث شركات طيران لانتهاكها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

ووفق بيان وزارة الصناعة الكازاخستانية، فقد تم سحب التراخيص المحلية من شركات “أزي إير” و”سيجما إيرلاينز” و”جينيس إير”.

وأوضح البيان، أن مجلس الأمن الدولي أبلغ في فبراير 2020م، كازاخستان عن انتهاكات ارتكبتها هذه الشركات.

وأكدت الوزارة أن رحلات الشركات الثلاث إلى ليبيا انطلقت من “دولة أخرى”، مُشيرةً إلى أن ليس من مسؤولية العاصمة الكازاخية “نور سلطان” مراقبة أنشطة هذه الشركات خارج الأراضي الكازاخستانية الواقعة في آسيا الوسطى.

وفرض الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على ثلاث شركات إحداها تركية، متهمة بانتهاك الحظر الأممي، في قرار ندّدت به تركيا.

وأكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل الإثنين، نقلته “آكي” الإيطالية، أنه تم فرض عقوبات على شخصين تورطا بانتهاكات حقوق الإنسان وثلاث شركات أردنية وكازاخية وتركية على خلفية ضلوعها بانتهاك القرار الأممي حظر توريد السلاح لليبيا، وبالمقابل، تم رفع اسم كل من المسؤولين الليبيين عقيلة صالح ونوري أبو سهمين من لائحة العقوبات، وهو، وفق بوريل، “يثبت أننا قادرون على استخدام عقوباتنا بشكل استراتيجي”.

وأشار إلى قيام عملية إيريني قبل أسابيع باعتراض سفينة نحمل وقودا عسكريا إلى ليبيا، وهو ما يخالف القرار الأممي، مما يثبت مرة أخرى فعاليتها، بحسب قوله.

وتواصل تركيا بتعليمات من رئيسها رجب أردوغان، على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق المدعومة من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حيث تستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.

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