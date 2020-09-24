حفر بئر مياه في حي المختار بالكفرة

أعلن المجلس التسييري لبلدية الكفرة الانتهاء من حفر بئر حي المختار، الواقعة خلف سوق العرب.

وجرى حفر البئر بالجهود الأهلية، وبمساهمة من شركة المياه والمجلس، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وأشار البيان إلى توفير كافة الاحتياجات لإتمام العمل، وتنفيذ خط الربط مع شبكة المياه، إضافة إلى بناء غرفة لمحول الكهرباء المغذي مضخة البئر.

وتعاني الكفرة وضواحيها من مشكلات نقص مياه الشرب، فيما وضع المجلس التسييري للبلدية خطة تهدف إلى حل الأزمة، تشمل حفر آبار وتوفير مضخات، ومد خطوط المياه، والربط بين الشبكات حسب احتياجات كل منطقة، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بالكفرة.

وفي نهاية العام الماضي، انتهى المجلس من حفر بئر وتركيب مضخة في حي بزيمة، وتزويد المنطقة بالمواد اللازمة لربط البئر بخطوط المياه، إلى جانب الانتهاء من ربط حي الشهداء بمنطقة الهواري بالشبكة العامة، كما جرى حفر عدة آبار أخرى منذ مطلع العام الجاري، بجهود أهلية ودعم من مؤسسات أممية.

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