توقفت كافة سيارات نقل القمامة بالشركة العامة لخدمات النظافة بسرت، عن العمل بسبب

عدم توفر وقود الديزل.

من جانبه، قال المدير العام بالشركة، بشير لاحرش،

إنه تمّت مخاطبة بلدية سرت بإمكانية توفير الوقود من إحدى المحطات لتخصيص كمية من الوقود

لسيارات نقل القمامة لكي تتمكن من القيام بعملها

في إزالة ونقل القمامة وتكدسات القمامة بالأحياء السكنية والشوارع وأمام الأسواق والشوارع

العامة، نظرًا لأن سرت أصبحت الآن ممتلئة بالقمامة بسبب مشكلة عدم توفر البنزين.

يذكر أن الشركة

تعاني مند أكثر من 7 أشهر لعدم صرف مرتبات

العاملين الشهرية رغم المخاطبات العديدة لوزارة الحكم المحلي باعتبارها الجهة التابعة

لها الشركة.

The post لاحرش: سرت ممتلئة بالقمامة بسبب عدم توفر وقود الديزل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24