نائبة إيطالية: «كونتي» عليه واجب سياسي وأخلاقي تجاه الصيادين المحتجزين في ليبيا

رأت النائبة في برلمان مقاطعة صقلية بجنوب إيطاليا، ماتيلدي سيراكوزانو، أن على رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو، واجب سياسي وأخلاقي، لحل أزمة الصيادين المحتجزين في بنغازي في أسرع وقت، والمتهمين بالصيد داخل المياه الإقليمية الليبية.

وحذرت سيراكوزانو، من مظاهرات تخرج الأسبوع القادم دعما لـ18 صياد إيطالي محتجزين في بنغازي قبل نحو 20 يوما.

وقالت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»: “إن المستشار الدبلوماسي لرئاسة الوزراء، بيترو بيناسي، استقبل في روما عائلات الصيادين وليست هناك بوادر للإفراج عنهم، سوى تطمينات شكلية وفق قولها وطالبت إيطاليا بالتحرك”.

وتحتجز السلطات في مدينة بنغازي 18 صيادا إيطاليا من جزيرة صقلية كانوا على متن زورقين بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وكانت رئاسة الحكومة الإيطالية، قد تعهدت أول أمس الثلاثاء، بإيجاد حل إيجابي لقضية الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي شرق ليبيا منذ بداية الشهر الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية.

وجاء التعهد الحكومي خلال استقبال المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء، بيترو بيناسي، نيابة عن رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي، بعض أفراد عائلات الصيادين الإيطاليين بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) بالعاصمة روما.