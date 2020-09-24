بالصور| انقطاع الكهرباء تجاوز 24 ساعة.. والاحتجاجات تمتد من طرابلس إلى زليتن

شهد مساء أمس الأربعاء، احتجاجات متصاعدة في زليتن وطرابلس، حيث قام المحتجون بإغلاق الطريق الساحلي زليتن وطريق الشط والغرارات في طرابلس؛ احتجاجًا على انقطاع الكهرباء لفترات وصلت وتجاوزت 24 ساعة.

وأفاد شهود عيان، أن المحتجين الغاضبين أضرموا النار في إطارات سيارات وأغلقوا الطريق بمنطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، فجر اليوم الخميس، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء عن المنطقة طوال اليوم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية مقاطع فيديو وصور يظهر خلالها سُحب من الدخان متصاعدة جراء إشعال المتظاهرين النيران في إطارات السيارات، إضافة إلى غلق بعض الشوارع.

جدير بالذكر أن ليبيا تعاني من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وساعات طرح أحمال طويلة، وسبق أن شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة ضد المسؤولين عن ملف الكهرباء، بسبب تدنٍّ الخدمات، وحدوث عجز كبير في تغطية أحمال الشبكة العامة، حيث وصل هذا العجز إلى ما يزيد على الـ60% من إجمالي الأحمال»، إضافة إلى وصول «ساعات الإطفاء على أغلب مناطق البلاد إلى ما يزيد على 16 ساعة متواصلة».











