المريمي: المباحثات المرتقبة قد تفضي لتشكيل مجلس رئاسي موحد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى مستشار رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أن استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس المجلس، عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أمس الأربعاء، يأتي في إطار المفاوضات المرتقبة لبحث الأزمة الليبية، موضحًا أن هذه المفاوضات قد تفضي إلى الذهاب لانتخابات في القريب العاجل.

المريمي ذكر، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه المفاوضات سينتج عنها الكثير من النتائج، على رأسها تفكيك المليشيات المسلحة والإرهابية وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وبيّن أن اللقاء بين السيسي وحفتر وصالح، بحث وضع ليبيا المتفاقم في الأوضاع الداخلية منذ سنوات وانتشار الإرهابيين بشكل كبير هناك، وما يقوم به “الجيش” من تحرير لأجزاء كبرى وإخراج الإرهابيين منها، لافتًا أن مصر دولة جارة وعنصر استراتيجي لليبيا، وأن الأمن القومي الليبي والمصري مرتبط بمصير واحد، بحدود تتجاوز الـ1200 كيلو متر.

وشدد المريمي، أن هناك بشائر للخير في ليبيا بأن تتكاتف جهود الليبين حول طرد القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والعمل على تفكيك المليشيات المسلحة خاصة في الغرب الليبي، موضحًا أن الأمور السياسية يقودها عقيلة صالح باقتدار محليًا ودوليًا.

وأشار في ختام حديثه، إلى أن المباحثات من المنتظر أن تفضي لاتفاق سياسي بأن تكون هناك حكومة واحدة ومجلس رئاسي موحد، ومن ثم سيذهب الليبيون إلى انتخابات في القريب العاجل.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التقى في وقت سابق، أمس الأربعاء، كلاً من، عقيلة صالح وخليفة حفتر، في قصر الاتحادية بالقاهرة، داعيا كافة الأطراف الليبية لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن.

وقال الناطق الرسمى باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان له، أن الرئيس السيسي أعرب، عن ترحيبه بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف سواء في شرق أو غرب ليبيا مع آليات حل الأزمة في البلاد.

وأوضح أن اللقاء عُقد في سياق مساعي تحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية، ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.

وعلى الجانب الآخر، عبر صالح وحفتر عن تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة الرئيس السيسي في تثبيت دعائم السلم وتحقيق الاستقرار بليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي والعمل على تفعيل إرادته، فضلًا عن دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي، بحسب البيان.

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