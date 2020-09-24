«العفو الدولية»: الاتحاد الأوروبي مسؤول عن الانتهاكات ضد المهاجرين بسبب دعمه لـ«حكومة الوفاق»

اتهمت منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي، بالتسبب بشكل أساسي في الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، الذين تفاقمت معاناتهم بسبب القيود المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وانتقدت «العفو الدولية» الاتحاد الأوروبي، في تقرير لها، بسبب دعمه «حكومة الوفاق» غير الشرعية وخفر السواحل التابع لها، في اعتراض المهاجرين واللاجئين في البحر وإعادتهم مجددا إلى ليبيا.

وقالت المنظمة: “إنه يتم نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز بعد ذلك ويتعرضون لاحتجاز تعسفي ولأجل غير مسمى في ظل ظروف غير إنسانية”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يضغط على «الوفاق» من أجل المحافظة حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وأضافت “الدول الأوروبية تحاول التوسط من أجل التوصل لحل أزمة المهاجرين، حيث هيأت الفوضى في ليبيا الظروف لمهربي البشر للعمل في البحر المتوسط”.

وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات مع 43 شخصا في سياق ذلك التقرير، من بينهم 32 لاجئا ومهاجرا تم اعتقالهم جميعا لمرة واحدة على الأقل في ليبيا وأمضى كثيرون بعض الوقت خلف القضبان في مراكز اعتقال بدون أحكام قضائية.

وأوضح تقرير «العفو الدولية» أن اللاجئين والمهاجرين يواجهون الإعادة القسرية إلى البلدان المجاورة دون أن تتاح لهم إمكانية طلب الحماية الدولية، مشيرة إلى أن أكثر من خمسة آلاف شخص طردوا هذا العام وبعضهم تركوا على الحدود مع السودان وتشاد دون أي طعام أو ماء.