ليبيا – كشف الناطق باسم قوات الجيش اللواء أحمد المسماري النقاب عن مقتل أمير تنظيم “داعش” في شمال أفريقيا.

المسماري قال بحسب وكالة”روسيا اليوم”: إنَّ أبو معاذ العراقي وهو اسم القيادي، كان من بين تسعة مسلّحين قتلوا خلال غارة في مدينة سبها، لكن لم يتمَّ التعرّف على هويته فورًا.

وأشار إلى أنّ العراقي “دخل ليبيا بتاريخ 12 سبتمبر 2014 مع التكفيري عبدالعزيز الأنباري بجوازات سفر ليبية مزوّرة عن طريق تركيا، حيث كُلّف الأنباري حينها أميرًا للتنظيم في ليبيا، وأبو عبد الله مساعدًا له بتكليف مباشر من أمير التنظيم حينها أبو بكر البغدادي”.

كما تابع أنّ العراقي بات “زعيمًا للتنظيم الإرهابي في شمال أفريقيا بعد مقتل الأنباري على يد الجيش الليبي في أحداث درنة في 2015، مصادر التحقيق تفيد بأنّهم تحصّلوا على اسمه وهو عبد الله الربعي، وهو من أكراد العراق، لافتًا إلى استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدّة سبع ساعات متواصلة.